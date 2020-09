Campo de Jogos do Azibo poderá receber eventos nacionais e internacionais

Benjamim Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, quer receber etapas do Campeonato de Elite de Futebol de praia e provas internacionais no Campo de Jogos da Praia Fluvial da Fraga da Pegada na Albufeira do Azibo.

A infra-estrutura desportiva foi inaugurada hoje no pontapé de saída da Fase Regional Concentrada do Campeonato Distrital de Futebol de Praia da A.F. Bragança.

“Este município aposta muito no desporto e em termos nacionais temos aqui uma fase que é distrital mas que promove ao nacional. Já falamos com o doutor Pedro Dias, que é responsável pela modalidade na Federação Portuguesa de Futebol, para que possamos, em breve, ter competições internacionais e, eventualmente, algumas jornadas do Campeonato de Elite”, disse o autarca.

Benjamim Rodrigues garante que o espaço tem “todas as condições” para a prática da modalidade e acredita que “passada esta fase de pandemia haverá muita gente a ver este tipo de eventos”, sendo que até à data, nesta época balnear, a Albufeira do Azibo contabilizou 343 mil veraneantes.

Na inauguração do Campo de Jogos esteve o Director Coordenador da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Dias, que elogiou a qualidade do espaço. “Tem excelentes requisitos para colher eventos nacionais, só tem que ser vista a questão da infra-estrutura de apoiom, os balneários. O enquadramento é fantástico e é um espaço de grande contributo à modalidade a nível distrital e nacional”.

Também Madjer, antigo internacional e um dos melhores jogadores de futebol de praia de todos os tempos, destacou as condições do espaço. “Talvez tenhamos jogado em poucos campos com estas condições e do que tenho visto em outros campos das séries nacionais este é, provavelmente, um dos melhores campos”.

O Campo de Jogos da Praia Fluvial da Fraga da Pegada na Albufeira do Azibo reúne condições para a prática de futebol de praia e voleibol. Tem ainda um espaço para a prática de basquetebol e de ténis. A infra-estrutura representa um investimento de cerca de 140 mil euros.

A bancada tem, para já, capacidade para cerca de mil pessoas mas a lotação pode chegar às três mil com bancadas amovíveis.