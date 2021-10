Cancelinha conclui participação na Copa Ibérica ETG no sexto lugar

João Cancelinha “por opção”, como frisou, realizou apenas a segunda manga da prova.

No ano de estreia no motociclismo, João Cancelinha conseguiu um P3 no Troféu Minivelocidade, em Portugal, em Polini 4.2, e um P8 em IMR90. “São lugares alcançados com suor e que me deixam orgulhoso deles porque em momento nenhum atropelei ninguém”, acrescentou o piloto.

Cancelinha termina a temporada 2021 e mostra-se preparado para novos desafios. “Não e um fim, mas sim um novo começo, novas oportunidades, desafios para poder continuar a crescer e conquistar o que a vida tem para mim”, concluiu.