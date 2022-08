Cancelinha regressou à competição em Évora

Depois de quase dois meses sem competir, devido a uma pequena intervenção cirúrgica, João Cancelinha regressou, no passado fim-de-semana às pistas.

O piloto natural de Bragança participou na terceira etapa do Campeonato Nacional de Minivelocidade e na Copa Ibérica ETG, provas que se realizaram no Kartódromo de Évora.

A prova não correu da melhor forma para o jovem piloto que na primeira manga foi forçado a sair da pista após uma queda na sequência de uma ultrapassagem. “Sai da pista de maca com o meu pai e os mecânicos da federação a conseguirem reparar mota. Fui à segunda manga, mas não consegui mais que um P9”, lamentou o piloto.

Apesar do resultado não corresponder às expectativas, João Cancelinha considera que conseguiu um “andamento brutal” na prova. “Senti-me feliz na pista e estou orgulhoso do meu trabalho”.

João Cancelinha é sétimo classificado na geral do campeonato, na classe Open 110, com 26 pontos. A próxima prova está marcada para os dias 17 e 18 de Setembro, no Circuito do Estoril.