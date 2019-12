Cândido Barbosa apadrinha Rota da Alheira 2020

Já tem data marcada a Rota da Alheira 2020, organizada pelo Clube de Ciclismo de Mirandela (CCM). A prova faz parte do calendário da Taça de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) e realiza-se no dia 8 de Março.

A edição deste ano tem um forte apoiante, Cândido Barbosa. O antigo ciclista internacional é o padrinho da prova de BTT, o que pode trazer ainda mais participantes. Depois de se ter destacado ao serviço de várias equipas profissionais, como W52 Paredes- Móvel, Liberty e LA Alumínios, com triunfos em várias etapas da Volta a Portugal, Cândido Barbosa aceitou de imediato o convite. “É sempre um gosto juntar-me àqueles que ao longo da minha carreira me apoiaram e pedalar ao lado deles vai ser uma honra. Depois, quando temos um ex-colega, que é o caso do César, que me convida para estar presentes é com muito orgulho que cá estou”.

O Clube de Ciclismo de Mirandela elevou a fasquia para a edição de 2020 e presente duplicar o número de participantes, passando de 200 para 400. “A prova já tem sido uma referência no nordeste, mas a nossa ideia é crescer ainda mais e duplicar as inscrições. Vamos apostar em chegar aos 400 participantes”, aponta César Quitério, presidente do CCM.

A apresentação da prova contou com o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Delmino Pereira destacou a importância deste tipo de provas na promoção dos territórios. “Além de ser uma corrida de montanha, também tem uma comunicação com uma marca da região, como é a alheira de Mirandela, que se deve promover a nível nacional, num local de excelência para o BTT”.

A Rota da Alheira 2020 está marcada para o dia 8 de Março e integra o programa da 21ª edição da Feira da Alheira de Mirandela.