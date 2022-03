Candoso trava sonho do Macedense de chegar à final eight

Os comandados de Costinha fizeram sonhar os adeptos com os quartos-de-final da Taça de Portugal de Futsal, a final eight. E era um sonho possível de concretizar até porque a taça é feita de tomba gigantes e o Macedense tudo fez para escrever mais uma página de história.

Os transmontanos foram audazes, tiveram atitude, nunca deram o jogo por perdido, mesmo em inferioridade no marcador, mas voltaram a pecar na finalização e, isso, paga-se caro, sobretudo em jogos a eliminar e perante um adversário de escalão superior.

O Candoso inaugurou o marcador aos dois minutos através de Vinicius Flores e, ainda antes do intervalo, aos 14’, Thales Feitosa fez o 2-0.

Na segunda metade, Vinicius Flores voltou a fazer o gosto ao pé e fixou o resultado em 3-0 aos 24 minutos.

“Houve uma grande atitude perante uma equipa de escalão superior. O GDM teve momentos em que lutou por um resultado diferente e nunca baixou os braços. A definição e a forma como se conseguem finalizar as jogadas acaba por penalizar o Macedense. Fomos uma equipa que discutiu a eliminatória, temos sete bolas na baliza do Candoso e várias ocasiões, sem sucesso. Ainda assim fica a imagem positiva de uma equipa que tudo fez para passar a eliminatória”, disse Costinha, técnico do GDM.

A eficácia do Candoso no ataque fez toda a diferença “Ficamos tristes porque fomos fortes e nem se notou, durante o jogo, que havia uma equipa da 2ª Divisão na casa da equipa da 1ª. O Candoso em poucas oportunidades conseguiu concretizar três e isso fez toda a diferença”.

Fechado o capítulo da Taça de Portugal de Futsal, o Macedense volta a virar todas as atenções para o campeonato. Na jornada 12 da fase de apuramento de campeão do Nacional da 2ª Divisão, o GDM joga fora com o Caxinas.