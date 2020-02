Capacidade de reacção do Bragança garantiu um ponto

Quem assistiu ao encontro não deu o seu tempo por perdido, pois foi um jogo interessante, bem jogado e com golos de grande qualidade.

Os brigantinos estiveram sempre em desvantagem no marcador e só a capacidade de reacção mostrada pelos transmontanos permitiu a conquista de, pelo menos, um ponto.

Numa primeira fase do encontro, a defesa do Bragança sentiu algumas dificuldades para travar as investidas do ataque madeirense e isso esteve evidente na jogada que originou o primeiro golo dos forasteiros. Milson roubou a bola a David Carvalho e assistiu André Mesquita para o 0-1. Foi uma boa jogada do extremo que deu água pelas barbas ao defesa brigantino.

Na segunda metade, o GDB entrou melhor e a marcar. Nuno Silvano fez o empate (1-1) aos 56’. A festa do GDB durou pouco pois Miguel Sousa voltou a colocar o Marítimo em vantagem. O médio saltou mais alto que Jesus e, após cruzamento da direita, cabeceou para golo. Aos 72’ a irreverência de Milson resultou em golo. Foi um magnífico momento de futebol.

Apesar da desvantagem, os homens da casa nunca atiraram a toalha ao chão. A persistência dos brigantinos deu frutos. Jahfort reduziu para 2-3 aos 81 minutos. O avançado camaronês rematou forte com o pé esquerdo sem hipóteses de defesa para Pedro Mateus.

Já em tempo de compensação, aos 90’+5, Yoshi brilhou. O jogador japonês fez um grande golo e fixou o resultado em 3-3.

Da partida saiu lesionado Paulo Roberto. O ponta de lança teve que ser substituído aos 15 minutos. Os brigantinos reclamaram um penálti, após David ter sido carregado em falta na área, mas Patrick Marques assim não considerou e assinalou falta ofensiva.