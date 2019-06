Capelo, Nuno Silvano e Pereira renovam por mais uma temporada

Os brigantinos chegaram à renovação com os três jogadores para a temporada 2019/2020 no Campeonato de Portugal.

O médio Capelo vai para a décima época a vestir de amarelo e azul e é um dos jogadores “made in” Bragança.

Quanto a Nuno Silvano, eleito o melhor jogador do último campeonato distrital na III Gala da A.F. Bragança, chegou ao plantel sénior em 2013 e desde então é um dos imprescindíveis do meio campo dos canarinhos.

Já Gonçalo Pereira é uma jovem promessa, tem 19 anos, e vai manter-se na formação brigantina.

No capítulo das contratações, o GDB reforçou a defesa com João Loureiro (ex- SC Mirandela) e o ataque com Ossai (GD Vilar de Perdizes) e Paulo Roberto (ex-Montalegre).

Na mira do Bragança estão o defesa central Daniel Alves (ex- Maria da Fonte) e o defesa esquerdo Fábio Pais (ex- GD Vilar de Perdizes).

O Bragança inicia a pré-época no dia 10 de Julho.