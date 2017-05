Capitão de saída após uma ligação de dez anos aos Pioneiros

O capitão deixa o clube que representou nos últimos dez anos por motivos profissionais e após a conquista do título distrital de futsal, na passada segunda-feira. “Este título tem um significado especial. Foi o meu último jogo. Por motivos profissionais vou sair de Bragança em Julho”, avançou o ala/pivot.

Este é um título especial para o jogador, de 28 anos, que por amor à camisola representou os Pioneiros na última década. Flávio não escondeu a emoção em dia de despedida. “Mais importante que os títulos é as amizades. Joguei nos Pioneiros dez anos e nunca ganhei um cêntimo, foi sempre por amor ao clube. É uma paixão muito grande”.

Para a época ser perfeita só faltou a conquista da taça, perdida na final para o Vale Madeiro. “O modelo da taça, a final four, não nos ajudou. Creio que no distrital, com equipas amadoras, este modelo não é o melhor. Na meia-final tivemos várias lesões e jogámos a final com sete jogadores”, recorda.

Flávio Xavier está de saída dos Pioneiros de Bragança por motivos profissionais. O capitão da equipa brigantina vestiu a camisola violeta durante dez anos.