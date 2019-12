Caravanas fazem de local de pernoita parque de campismo junto ao castelo

Ângela Pais O concessionário do Parque de Campismo de Bragança queixa-se de estar a ter prejuízos devido às caravanas estarem estacionadas, durante vários dias, num local apenas de pernoita situado perto do Castelo da cidade, ao invés de estarem instaladas no parque. Armando Teixeira detém a concessão do parque de campismo desde 2016 e queixa-se que a situação se tem vindo a arrastar desde aí e, por este motivo, os prejuízos têm vindo a crescer ano após ano. “Comunicámos ao município e alertámos para que o local de pernoita fosse utilizado simplesmente para aquilo a que se destinava, que era uma pernoita”, começou por dizer o concessionário, explicando que as caravanas chegam a estar mais de dez dias estacionados naquele local. Quando se queixou à autarquia ter-lhe-á dito que havia “um projecto” para alterar a situação, no entanto continuará tudo na mesma. No verão é quando o cenário se agrava, uma vez que algumas pessoas chegam a acampar, a instalar tendas, e até a “apanhar banhos de sol”. Tendo em conta que não foram tomadas quaisquer medidas, Armando Teixeira fez uma participação na PSP, na semana passada. “A PSP tem que começar a aplicar as suas coimas e foi por isso que eu fiz a participação”, explicou, dizendo que ainda há bem pouco tempo encontrou cerca de 40 caravanas estacionadas no local e os proprietários estavam a realizar uma festa. O concessionário contou ainda, indignado, que alguns caravanistas já chegaram a estar “no parque a fazer check in”, mas depois de terem recebido uma chamada, foram-se embora, tendo percebido mais tarde que se tinham instalado no parque perto do Castelo. Armando Teixeira chega a considerar que o turismo “encaminha” os visitantes para aquele local. Este ano a concessão foi novamente atribuída a Armando Teixeira, que diz ainda não querer abandonar a gestão do parque de campismo. “Nós temos contrato renovável para mais três anos, portanto temos a possibilidade de estar cá mais anos, embora o prejuízo se acumule, mas se não for possível, veremos o que vamos fazer”, disse, explicando que se trata de um negócio de família, do qual fazem parte os filhos e a esposa. O Parque de Campismo pertence ao município de Bragança. Contactado pelo Jornal Nordeste, o autarca, Hernâni Dias, não quis prestar declarações sobre o assunto.