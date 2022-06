Carção assegura quatro renovações e reforça-se com Alberto e Fábio

Boris, o melhor marcador do campeonato distrital de futebol da temporada 2021/2022, com 18 golos, já renovou para a nova época.

A informação foi confirmada pelo técnico, António Forneiro, que vai manter no plantel o abono de família do ataque do Carção.

Pelo mesmo caminho seguem o defesa Gonçalo Frederico, o médio Álvaro Adão e o avançado Costinha.

No capítulo das contratações, Alberto e Fábio, ambos ex-Argozelo, são reforços para a linha de ataque do Carção. Alberto somou 22 jogos com a camisola do Argozelo na temporada passada e Fábio realizou 13 jogos.