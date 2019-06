Carção inicia pré-época a 3 de Agosto

O Carção regressa ao trabalho no dia 3 de Agosto, mais cedo do que o habitual, tendo em vista a participação na primeira eliminatória da Taça de Portugal. “Queremos fazer uma boa campanha na Taça de Portugal, ter sorte no sorteio e passar à fase seguinte”, disse António Forneiro, técnico da equipa.

E a pensar neste primeiro embate, o Carção segurou algumas jóias da cora e garantiu reforços. Park, Leo e David renovaram por mais uma temporada. Quanto a caras novas destaca-se a contratação de Diego Oliveira. O ponta de lança brasileiro é uma cara conhecida do distrital já que vestiu a camisola do Macedo na época passada.

Está ainda garantida a contratação do lateral direito Paulo Borges (ex- Amaricano FC Brasil). O jogador, de 22 anos, conta com passagem pelos juniores do Sporting em 2013/2014.

No lote de reforços estão ainda o central William, Filipe Cantes (ex-Málaga B) e o regresso do guarda-redes Pompeu.

Sobre a nova temporada, António Forneiro garante uma equipa competitiva mas não cria euforias já que “o clube não tem orçamento para isso”. O treinador considera que a luta pelo título será “a quatro ou a cinco” e coloca o “Macedo, o Argozelo e o Rebordelo”, no lote de candidatos.