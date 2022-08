Carção já trabalha e traça como objectivo principal a conquista da Taça da A.F. Bragança

O Centro Desportivo e Cultural de Carção já iniciou os trabalhos de pré-época. A formação treinada por António Forneiro começou este sábado a preparação da nova temporada com um amigável frente ao Sobrado, emblema da A.F. Porto, que os visitantes venceram por 1-3.

O plantel está longe de estar fechado e foram vários os jogadores que estiveram à experiência no primeiro ensaio da pré-temporada.

António Forneiro pretende um grupo de “20 jogadores, 18 de campo e dois guarda-redes, pois orçamento não chega para mais”, referiu o técnico.

O campeonato distrital vai “ser fortíssimo”, na opinião do treinador. “É uma época que está a criar expectativas com três ou quatro equipas que, segundo sei, estão a treinar no limite. Depois, há equipas com orçamentos muito superiores ao nosso”.

O Carção terminou a temporada passada no sexto lugar e chegou às meias-finais da Taça da A.F. Bragança. Forneiro não esconde que o grande objectivo do clube é a conquista da prova rainha do futebol distrital. “Toda a gente tem as atenções viradas para a taça. Já o disse e não o esconde que o nosso principal objectivo é a taça”, afirmou.

O plantel alinha pelo mesmo discurso do treinador, é o caso de Boris, o melhor marcador da equipa e do campeonato na temporada passada, com 18 golos. “Ganhar a taça é sempre o objectivo principal, mas no campeonato vãos entrar sempre para conquistar os três pontos”.

Boris vai para a segunda temporada no emblema do concelho de Vimioso e antevê “um campeonato bastante disputado”. “Temos o Macedo, o Mirandela, o Mirandês e nós vamos estar aqui para dar o melhor em todos os treinos e jogos. No final é que se fazem as contas”.

Entre as caras novas do plantel, destacam-se o médio Pedro Ribeiro, o regresso do médio Léo Pereira, o ponta de lança Diego Oliveira e o guarda-redes Armando.

O guardião tem 41 anos, é uma das referências do futebol distrital e aponta para vários candidatos ao título. “As equipas estão a reforçar-se muito bem. Penso que os principais candidatos dão o Mirandela, que é Benfica do distrital, o Macedo que tem boas condições, o Rebordelo, o Mirandês e atenção com o Argozelo pois está a construir uma excelente equipa”.

Armando, à semelhança do técnico, António Forneiro, e do avançado Boris, vira o foco para a taça distrital. “Toda a gente sabe que a final da taça é um dia muito bonito e é o objectivo de todas as equipas”.

Tudo aponta para que esta seja a última temporada de Armando. O guarda-redes já tinha ponderado pendurar as luvas na época passada, mas a possibilidade de jogar lado a lado com o sobrinho, Álvaro Adão, motivou-o a aceitar o convite do Carção. “Toda a gente sabe o que ele significa para mim e eu para ele, isso foi motivação extra”, concluiu.

Armando é um dos reforços do Carção para a temporada 2022/2023. Na temporada anterior, o guarda-redes representou o G.D. Sendim.