Carção vence Bragança e assume o comando do campeonato distrital

Tarde e emoções fortes no Municipal de Vimioso com o Carção a vencer, no domingo, o Bragança por 2-1, no jogo grande da jornada 19 da Divisão de Honra Repsol Gás.

O Carção passou para a liderança com os mesmos pontos do GDB, 49, já que tem vantagem no confronto directo, quando faltam apenas três jornadas para o fim do campeonato.