Careto Air Show traz a Bragança todos os pilotos acrobáticos portugueses

O Careto AirShow, que se realiza no último fim-de- -semana deste mês, dias 28, 29 e 30 de Junho, traz a Bragança, nesta edição, todos os pilotos acrobáticos de Portugal. Além de portugueses, pilotos internacionais também não vão faltar. “Temos, mais uma vez, o campeão do mundo, o espanhol Ramón Alonso. Contamos ultrapassar os 120 aviões. Vem de propósito gente do Brasil, de França, Luxemburgo e Espanha. Estamos a chegar longe e temos já bastantes contactos até de portugueses emigrantes que têm pequenos clubes de voo. Alguns já começaram a vir e outros querem começar fazê-lo. Se o São Pedro nos ajudar vamos ter um evento em grande”, esclareceu o presidente do Aeroclube de Bragança, entidade organizadora.

