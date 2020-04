Carla Alves quer reabertura dos mercados locais

A directora Regional de Agricultura e Pescas do Norte considera fundamental que sejam reactivados os mercados locais para escoar as produções agrícolas regionais. Carla Alves apelou a que os municípios reabram estes mercados para apoiar a produção, visto que o actual decreto do Estado de Emergência já permite o funcionamento destes mercados locais, obedecendo a “todos os cuidados necessários e que emanam da DGS, de distanciamento e utilização de equipamentos de protecção individual” para que estas estruturas voltem a funcionar “Temos de voltar a reabrir estes mercados locais, porque é a forma que os pequenos agricultores têm de escoamento, para aqueles que estão fora do online e das redes sociais e, portanto, têm mais dificuldades”, considera a directora da DRAPN, tendo apelou a todos os autarcas que promovam a sua reactivação. Nesta altura, os mercados locais têm também um papel muito importante para “a aquisição de bens por parte dos agricultores para as plantações, que podem estar em causa”. O ministério da Agricultura lançou uma campanha para apelar ao consumo de produtos locais e de pequenos agricultores e criou uma plataforma online para escoamento dos produtos. “Tem-se notado que o recurso a este tipo de redes tem-se revelado interessantíssima”, sublinha Carla Alves, que reforça que consumir produtos locais é muito importante para apoiar o sector, reforçando que “a forma de ajudarmos neste momento os produtores é com consumo de produtos localmente, porque estando fora dos canais das grandes superfícies e da grande distribuição terá de haver um esforço regional para que haja o consumo destes produtos”. No site www.alimentequemoalimenta.pt qualquer produtor pode registar-se e anunciar os seus produtos e cabazes disponíveis para encomenda ou entrega. Ao mesmo tempo o consumidor pode pesquisar por concelho e produtos, tendo a possibilidade de fazer uma encomenda. Além das medidas globais de apoio à economia, como as linhas de crédito, o governo criou outras formas de apoio aos agricultores. Carla Alves explicou que houve adiantamentos no âmbito dos projectos do PDR 2020. 70% dos pedidos foram já pagos aos agricultores, porque houve uma agilização dos procedimentos. “Como não estamos a fazer as vistorias ao local isto permite-nos andar muito mais rápido com a análise dos projectos e também com os pedidos de pagamentos. Antes da Páscoa, conseguimos fazer adiantamentos em 70% de tudo o que eram os pedidos de pagamento dos pedidos que tínhamos em carteira Houve um pagamento no valor de 40 milhões de euros, bastante acelerado e, portanto, a esse nível conseguimos por dinheiro nas mãos dos agricultores, que é fundamental nesta fase”, esclareceu. Outra das medidas tomadas foi o prolongamento do prazo para a submissão do Pedido Único até 15 de Junho. O ministério da Agricultura flexibilizou ainda a obrigação de determinadas práticas agrícolas ambientais. Assim, os produtores podem agora praticar o pastoreio nas áreas de pousio e não são obrigados à diversificação de culturas nas explorações de cereais, para que não haja falta deste bem e também de forma a assegurar a alimentação animal.