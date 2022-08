Carlos Afonso quer fazer do F.C. Vinhais uma referência distrital e nacional

O F.C. Vinhais inicia os trabalhos de pré-época na quinta-feira, dia 18, tendo em vista a participação na Taça de Portugal. Este é o primeiro compromisso dos vinhaenses que no dia 11 de Setembro recebem o Vianense, emblema do Campeonato de Portugal. Será a segunda participação consecutiva do F.C. Vinhais na prova rainha do futebol português e com o comando técnico de Nuno Fernandes.

O treinador, de 40 anos, é uma peça importante para a estabilidade da equipa, sendo, por isso, “fundamental” a sua renovação, como destacou Carlos Afonso, presidente do clube. “Foi um processo natural. Quando existe competência é mais fácil trabalhar no projecto. Pela competência dele, pelo amor que tem ao clube a renovação foi natural. É um filho da terra e que já deu muito ao clube como jogador e até como treinador. O Nuno começou a época passada com uma equipa e terminou com outra sem nunca perder a competitividade”, afirmou

O líder do F.C. Vinhais não tem dúvidas de que Nuno Fernandes “é um treinador para outros patamares” e que não será surpresa se sair para os nacionais. “Ficaria contente pela sua qualidade e competência”.

A participação na Taça de Portugal dá visibilidade ao cube e é uma boa ajuda a nível financeiro, pois só pela participação na primeira eliminatória o clube encaixa três mil euros.

Os jogadores também têm oportunidade de mostrar talento e esta é uma boa montra para os mais novos, oriundos da formação. E são os jovens atletas o futuro do clube. A fusão com a Montes de Vinhais está a provar isso. Em Dezembro passado a saída em massa de jogadores estrangeiros fez o Vinhais repensar o objectivo da temporada, mas a equipa não perdeu competitividade.

“O processo de certificação veio reforçar a aposta nos mais novos”

Confiante no talento da “cantera” do clube, Nuno Fernandes lançou sem medo os jovens talentos, casos de Rafael Garcia, Ruben Gomes, Rodrigo Silva, Alexandre e Guilherme Gonçalves. Uma aposta ganha e que Carlos Afonso defende, pois é importante na questão da Certificação.

Reestruturar o futebol distrital é urgente na opinião do líder do Vinhais. “O que era um clube do distrital há dez anos não é agora. Temos que repensar o futebol a nível distrital. Puxando a brasa à minha sardinha e dando o exemplo do Vinhais há que apostar na formação. É verdade que há clubes que não conseguem ter formação, mas no distrito formam-se muitos jogadores. O processo de certificação veio reforçar a aposta nos mais novos”.

No entanto, Carlos Afonso pede uma “discriminação positiva” por parte da Federação Portuguesa de Futebol na certificação dos clubes. “Não nos podem certificar da mesma forma que certificam os clubes do nacional. Aliás, nem é por competirmos no distrital é pelo facto de o Vinhais estar inserido num contexto de baixa densidade populacional. A certificação de um clube da 1ª Liga é verdade que não é igual a um do distrital mas há critérios que são exigidos a todos os clubes”.

Cumprir com todos os requisitos exigidos pela FPF traz custos ao clube e é um processo muito burocrático. Neste caso o único apoio financeiro é da autarquia. “Temos apoio do município. Não há apoios da federação, não há qualquer fundo para ajudar os clubes a criar condições que lhe garantam a certificação. É verdade que há alguns programas do IPDJ. Mas, há programas como o PRID que para o F.C. Vinhais não serve, pois o estádio é da autarquia e o clube não se pode candidatar”, referiu.

“Queremos que o F.C. Vinhais seja uma referência no desporto, primeiro a nível distrital e depois nacional”

Com um orçamento de cerca de 65 mil euros para a temporada, Carlos Afonso une esforços para manter e actividade 217 atletas. E o clube não é só futebol. O F.C. Vinhais está a afirmar-se como um emblema ecléctico. A natação, o atletismo, o duatlo são já uma aposta ganha. “Queremos que o F.C. Vinhais seja uma referência no desporto, primeiro a nível distrital e depois nacional e não tenho problemas em dizer isto. Isto faz-se com uma oferta desportiva variada e com qualidade. Por isso é o Vinhais investe na certificação, na formação, e com o apoio do município em ter várias modalidades. Conseguimos ter uma oferta desportiva diversa e não vai ficar por aqui. Não podemos só olhar para o futebol. Todas as modalidades contam”.

A vertente social também move o clube, que acaba de colocar em prática o projecto “F.C. Vinhais On Tour”, que promove a prática de desporto nas aldeias do concelho e recupera infra-estruturas desportivas.

O projecto arrancou em Celas com a parceria da Junta de Freguesia. “Já havia uma ideia para fazer isto. O João e a Junta de Freguesia de Celas tiveram um papel importante para colocar o projecto em prática. Não nos vamos restringir ao futebol. Iremos a outras aldeias com atletas de outras modalidades. Estamos num concelho com aldeias bastante isoladas e este projecto é uma forma de trazer movimento a estes locais”, explicou Carlos Afonso.

O responsável do emblema de Vinhais não tem dúvidas que este tipo de projectos aproxima os vinhaenses do clube. “Eu costumo dizer que o F.C. Vinhais é o clube do concelho e não me engano. Nós tivemos, ao longo dos anos, também pela perda de população, cada vez menos pessoas no estádio. Como é que vamos contrariar isso?”

O projecto não tem um prazo para terminar, pois a intenção do clube é chegar a todas as aldeias do concelho. Carlos Afonso conta que depois de levar o projecto a Celas já várias freguesias contactaram o clube para receber a iniciativa. “Temos já várias datas agendadas. Muitas juntas de freguesia já entraram contacto connosco para recriar o que fizemos em Celas. O que nós queremos é voltar a ver as aldeias cheias, com crianças a praticar desporto e passar uma tarde diferente”.

O “F.C. Vinhais on Tour” leva a prática de futebol às aldeias do concelho, promove o convívio e ajuda a recuperar infra-estruturas desportivas.

Foto de F.C. Vinhais