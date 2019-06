Carlos Carvalho deixa presidência do F.C. Carrazeda

O dirigente, em entrevista à Rádio Brigantia, alegou motivos pessoais e oposição de antigos directores do clube. “A minha decisão é definitiva. O que acho é que as pessoas que estavam antes desta direcção sentem frustração por não terem conseguido aquilo que a minha direcção conseguiu. Essas pessoas estão ligadas à política e como eu não me envolvo na política achei melhor sair”, afirmou.

Também a Maracay Sports Academy termina o protocolo o clube, que estava em vigor desde 2017, o que coloca em causa a continuidade do projecto e, logo, a participação da equipa de juniores no nacional, depois de se ter sagrado campeã distrital.

Quanto à presença do clube na primeira eliminatória da Taça de Portugal, depois de ter sido finalista vencido da taça distrital e do terceiro lugar no campeonato, não está garantida.

Para a próxima semana está agendada uma reunião para a apresentação de contas. A saída de Carlos Carvalho vai antecipar as eleições, já que o mandato da actual direcção só terminaria em Julho do próximo ano.