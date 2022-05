Carlos Correia assume total responsabilidade pela descida do Mirandela ao distrital

“O único responsável por este falhanço sou eu, porque construi este plantel, fui buscar a equipa técnica, não culpem os jogadores. Falhei, mas estou aqui para assumir os meus erros e para dizer que não vou desistir”, afirmou Carlos Correia em entrevista à Rádio Terra Quente.

O presidente do S.C. Mirandela assume, assim, a responsabilidade total da despromoção da equipa ao distrital, depois de duas décadas consecutivas a competir nos nacionais.

A descida ao distrital fez disparar as críticas dos adeptos, mas Carlos Correia já fez saber que não se demite e que em 2024 vai avançar para a recandidatura. “Para mim o mais fácil era abandonar. Muitos já dizem que devia demitir-me, mas eu não vou fugir. Tenho mais dois anos de mandato e posso já assegurar que voltarei a ser candidato em 2024. Caímos, mas vamos ter de nos levantar”, garantiu.

Carlos Correia não poupou críticas ao modelo competitivo do Campeonato de Portugal. O líder dos alvinegros considera que os clubes como o Mirandela, que na fase regular andaram na luta por um lugar de acesso à fase de subida à Liga 3 e acabaram por cair na fase de manutenção, foram traídos pelo formato do campeonato. "No início do campeonato, ninguém tinha conhecimento que o modelo seria este, quem diga o contrário está a mentir. Nunca falaram nisso, e só no final da primeira fase é que ficamos a saber que as equipas teriam novamente zero pontos. Fomos traídos por este modelo”.

O presidente apontou ainda o dedo à direcção da Associação de Futebol de Bragança e acusa os seus responsáveis de não se preocuparem com os seus filiados. "A AFB não está preocupada com isso, o que querem é selecções, publicações, show-off e não se preocupam com os clubes. Acha que se preocupam com o facto de só haver uma equipa (GD Bragança) no campeonato de Portugal na próxima época? Tenho a certeza que não”.

Carlos Correia já olha para o futuro

Entretanto, o S.C. Mirandela já começa a preparar a próxima época. Carlos Correia quer formar um plantel forte e conhecedor da realidade distrital que garanta a subida de divisão. “Neste momento só temos que pensar em fazer uma equipa muito forte para no final da próxima época estarmos a festejar a subida de divisão”.

O presidente mirandelense antevê uma revolução no plantel, pois todos os jogadores estão de saída. Quanto à equipa técnica, Carlos Correia não adianta se Rafael Pinheiro vai ou não continuar. “Mais de 90 por cento não querem ficar a jogar na distrital. Em relação à equipa técnica também pode não querer ficar a treinar no distrital. Temos que, na minha opinião, ter um conjunto de jogadores e uma equipa técnica com conhecimento do distrital. Temos que ter uma equipa forte e coesa que garanta a subida”.

Na próxima temporada, o Mirandela vai competir no campeonato distrital da A.F. Bragança mas Carlos Correia pretende manter as rotinas do clube. “Queremos continuar a treinar de tarde, se pudermos. Queremos construir um plantel para treinar à tarde, quatro dias por semana”, concluiu.