Carlos Correia avança para a recandidatura no Mirandela

Carlos Correia lidera o emblema mirandelense desde 2015, depois de já ter sido jogador, treinador e director desportivo do clube da cidade do Tua. Será a terceira vez que se candidata às eleições do S.C. Mirandela.

As eleições vão realizar-se no Estádio de São Sebastião, entre as 16h00 e as 20h00 e de acordo com o “cumprimento rigoroso das regras sanitárias”, lê-se no comunicado.

O prazo para a entrega das listas termina no dia 19 deste mês.

No plano desportivo, o Mirandela ocupa o terceiro lugar da série A do Campeonato de Portugal, com 31 pontos, e está na corrida à 3ª Liga.

No próximo domingo, os alvinegros jogam fora com o Vidago, dérbi transmontano da jornada 20.