Carlos Correia receia que muitos clubes tenham que fechar portas

“Se calhar muitos clubes vão desistir porque não vão aguentar esta crise”. A afirmação é de Carlos Correia que considera que há clubes que vão fechar portas.

O presidente do S.C. Mirandela prevê muitas dificuldades para os emblemas do Campeonato de Portugal, devido à Covid-19 que obrigou à suspensão das competições.

Com o agravar das dificuldades financeiras está mesmo em risco o pagamento dos salários dos jogadores até ao final da época devido à falta de receitas. “Isto é complicado para o Mirandela e para todos os outros clubes. Não há receitas, os patrocinadores acabam por tirar algumas verbas que podiam dar até ao final da época. Estamos à espera para ver o que é que isto vai dar”.

No caso do clube alvinegro não há salários em atraso, mas não é certo que haja liquidez financeira nos próximos tempos. “Temos que resolver as questões dos jogadores, mas eles também têm que ter consciência que se o clube não está em actividade será difícil resolver as questões financeiras”.

O regresso das competições é uma incógnita e, por isso, Carlos Correia defende que a Federação Portuguesa de Futebol “devia dar por terminado o campeonato”, salvaguardando as equipas que lutam pela subida. “Na questão da fase de subida podiam fazer um play-off já que são menos equipas e de resto ninguém descia. A partir de Julho começava com as mesmas equipas e as mesmas séries”.

O Mirandela pretende candidatar-se à linha de crédito anunciada pela FPF, mas Carlos Correia não acredita que resolva a situação financeira dos clubes, que vai ficar fragilizada com a paragem das competições. “Acho que não vai fazer grande diferença pois quem tem dívidas se calhar não recebe nada. Um milhão para tantos clubes não deve dar muito”.

A última vez que se jogou para o Campeonato de Portugal foi a 8 de Março. Há 23 dias que a prova, à semelhança de todas as outras, está parada e sem data para regressar face à Covid-19. O Mirandela é 12º com 30 pontos.