Carlos Lopes vence no Alvão em M40

A Serra do Alvão, em Vila Real, recebeu este fim-de-semana a sétima edição do Ultra Trail Serra do Alvão.

A prova percorre os trilhos da Serra do Alvão, com três percursos distintos: Ultra Trail (55 km), Trail (32 km) e Mini Trail (15 km).

Este sábado realizaram-se as provas dos 55 e 32 quilómetros. No Trail destaque para o segundo lugar da geral de Carlos Lopes. O atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros concluiu a prova em 02:52:42 e venceu na categoria de M40.

“Correu bem. Foi fundamentalmente para ganhar experiência no trail. Passámos por locais muito sinuosos onde era difícil correr sem esforço. Foi uma experiência positiva”, referiu o atleta no final da prova.

O sétimo Ultra Trail Serra do Alvão termina este domingo com a prova de Mini Trail, de 15 km.