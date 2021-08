Carlos Silvestre é o novo treinador do Vila Flor SC para a temporada 2021/2022.

O técnico, de 56 anos, deixou a área do treino de guarda-redes para se iniciar como treinador principal de uma equipa sénior.

“Quero agradecer a oportunidade que a direcção do Vila Flor SC me está a dar. É um desafio que aceitei porque é um projecto não só para este ano mas a médio prazo”, disse ao Nordeste.

Carlos Silvestre quer fazer um bom trabalho no Vila Flor SC, mas está ciente das dificuldades a nível da formação do plantel. “Há poucos jogadores e os que eu gostaria de ter na equipa já foram contratados por outros clubes”, disse.

Aos adeptos e à direcção, o técnico promete “fazer tudo para ajudar o clube a ter sucesso”.

No seu currículo, Carlos Silvestre conta com uma passagem pelo Vitória de Setúbal, nas temporadas 2016/2017 e 2017/2018, onde treinou os guarda-redes da equipa de juniores. Na temporada passada integrou a equipa técnica do C.A. Macedo de Cavaleiros.

S.C. Mirandela (2013/2014 e 2014/2015) e Vimioso (2018/2019) também fazem parte do percurso de Carlos Silvestre como técnico de guarda-redes.