Carolina Cadavez e Fabrice Fernandes são campeões da Europa

Os brigantinos Fabrice Fernandes e Carolina Cadavez terminaram, no sábado, o Campeonato da Europa de Kickboxing, na Roménia, e os resultados não podiam ser melhores.

Carolina Cadavez, ex-atleta da ADCMC/CCN e agora na Arena de Matosinhos, sagrou-se campeã da Europa em Full Contact, Light Contact e Light Kick, e vice-campeã em Point Fighting em seniores femininos -63 kg. “É um orgulho enorme representar o nosso país e ver o nosso esforço ser recompensado”, começou por dizer a atleta em entrevista ao Nordeste, no final da competição.

Carolina Cadavez diz ser uma sensação indescritível. “Não se explica a sensação que se sente”.

Os combates não foram fáceis e foi preciso colocar no ringue todo o trabalho de preparação para o europeu. “Não há combates fáceis. O importante é mostrar o trabalho feito em casa e dar o nosso melhor. Foram combates duros e batidos até ao fim mas o importante é que saí por cima e a vitória veio para Portugal”, afirmou a atleta.

No europeu participaram cerca de 300 atletas em representação de 30 países e todos tinham em mente o mesmo objectivo, levar para casa medalhas de ouro. “O nível competitivo foi bastante elevado. Uma das frases que mais me caracteriza é ‘nada é impossível’ e com toda a garra, esforço e dedicação atingi mais um dos meus objectivos”, disse bastante satisfeita com a sua prestação.

A atleta, natural de Bragança, representou a Selecção Nacional de Kickboxing pela terceira vez e já aprendeu a lidar com a pressão que há neste tipo de competições. Esperar pelo momento de entrar no ringue ainda traz um nervoso miudinho. “São dias pesados, cansativos e super stressantes. Ficámos horas a fio num pavilhão à apoiar os colegas e à espera que a nossa vez chegue. Não é fácil lidar com este tipo de pressão, no entanto se houver união, companheirismo, amizade e entreajuda na equipa tudo fica mais fácil”.

Para Carolina Cadavez a espera para combater traz um turbilhão de sentimentos, mas quando chega a hora só pensa em vencer. “Não é nada fácil gerir o que sentimos, mas a melhor satisfação é chegar ao fim e dizer ‘eu consegui’”.

Agora com mais três títulos europeus no palmarés, a brigantina gostava de ver reconhecido o trabalho, o esforço de clubes e atletas que conseguem grandes feitos para o país. “Infelizmente, o kickboxing é um desporto pouco divulgado, não tem grande impacto, temos vários campeões nacionais e internacionais que muita gente desconhece. Espero que desta vez reconheçam o nosso valor, uma vez que é um orgulho para todos trazer o ouro para o nosso país. Só nós sabemos o esforço, o sacrifício e o trabalho feito por de trás deste campeonato”, conclui.

“É mais um sonho realizado”

Tal como Carolina Cadavez também Fabrice Fernandes conseguiu três títulos europeus. O atleta da ADCMC/CCN alcançou ouro em Point-Fighting, Light Contact e Full Contact seniores -71 kg na sua estreia em Campeonatos da Europa.

O atleta diz ser uma “sensação única e mais um sonho realizado”, depois de uma competição de dificuldade elevada. “Os combates em todas as disciplinas foram difíceis. Não podemos esquecer que competimos num campeonato onde estavam os melhores da Europa”.

Chegar a este nível de competição não é para todos. Um privilégio que só está ao alcance dos melhores de cada país, que têm uma oportunidade única nas suas carreiras. “O ambiente que se vive é intenso. Há muito nervosismo, pois não conhecemos os nossos adversários, e todos aqui estão para lutar pelo título. A comitiva é cinco estrelas o que torna o ambiente maravilhoso”.

Fabrice não quer ficar por aqui e espera que os títulos alcançados ajudem a dar visibilidade ao kickboxing. “A modalidade em Portugal está muito apagada. Não é pela falta de atletas mas sim pela falta de apoios, que se faz sentir, especialmente, em participações em provas internacionais”.

O Campeonato Europeu da WKF começou na passada segunda-feira, dia 21, e terminou este no sábado, na Roménia.

No total a selecção nacional de kickboxing, com uma comitiva de dez atletas, conquistou 22 medalhas – 12 de ouro, 9 de prata e uma de bronze – nas disciplinas de Low Kick, Light Kick, Full Contact, Light Contact e Point Fighting.