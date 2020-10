A última participação remonta à temporada 2011/2012. Antes o F.C. Carrazeda tinha conseguido o título distrital de futsal na temporada 2009/2010 e na época seguinte participou no Nacional da 3ª Divisão.

O F.C. Carrazeda regressa ao distrital de futsal numa época condicionada pela pandemia da Covid-19, que veio agravar as dificuldades financeiras dos clubes face à falta de receitas, devido à ausência de público nos jogos. “Agravou bastante as finanças dos clubes. Não há público, logo não há receitas e não havendo receitas é muito complicado para manter um clube em competição”, disse Jaime Sil, presidente do F.C. Carrazeda de Ansiães.

Apesar de tudo, o dirigente mostra optimismo e conta na próxima temporada voltar a competir também em futebol.

Segundo Jaime Sil a aposta no futsal traz menos custos e é mais fácil de captar jogadores. “É a melhor forma de voltarmos a competir. Em futebol 11 é mais difícil”.

No regresso ao distrital de futsal, o objectivo passa por “participar e dinamizar o clube”.

Na jornada inaugural do Campeonato Distrital de Futsal da A.F. Bragança, marcada para o dia 30 de Outubro, o F.C. Carrazeda joga fora com o Vale Madeiro.