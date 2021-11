Cartão Branco mostrado em dois jogos de benjamins

Dois jogos e outros tantos cartões mostrados, este sábado, nos Encontros Lúdicos de Benjamins da Associação de Futebol de Bragança.

O primeiro foi mostrado à equipa técnica do F.C. Mãe d´Água “A” na partida com a A.D. Paredes. Quando os tricolores se aperceberam que a equipa adversária iria começar o jogo apenas com seis atletas decidiram competir com o mesmo número de jogadores.

“O projecto de formação do Futebol Clube Mãe d'Água assenta numa base inegociável de princípios e valores éticos que sirvam de referência para o crescimento desportivo e social dos seus atletas, onde no final se esperam melhores jogadores e melhores seres humanos”, lê-se numa publicação do clube brigantino após o jogo.

O mesmo aconteceu no encontro ACDR Seixo de Manhoses – G.D. Cachão. A equipa da casa jogou apenas com seis jogadores para estar em igualdade numérica com a formação adversária.

O Cartão Branco enaltece condutas eticamente corretas praticadas e gestos de fair-play.

Foto de F.C. Mãe d´Água