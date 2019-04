Casa do Douro volta a ser pública e vai a eleições ainda este ano

A Casa do Douro vai voltar a ser uma associação pública de inscrição obrigatória. Pouco mais de quatro anos depois de ser privatizada, a Assembleia da República aprovou, na passada sexta-feira, por maioria, o projecto-lei conjunto do PS, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes que altera o estatuto da instituição que deve representar os viticultores da Região Demarcada do Douro.