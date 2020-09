Casa do Professor de Bragança em risco de encerrar

A Casa do Professor de Bragança poderá fechar ou pelo menos perder a sede. Tudo porque o edifício onde está instalada precisa de algumas obras e a instituição não tem forma de suportar as intervenções.

Carlos Silvestre, que voltou a assumir a direcção

no ano passado, explica que têm tido dificuldades para fazer face às despesas mensais, como a renda e, por esse motivo, podem “deixar de existir naquelas instalações”, já que o edifício centenário tem problemas “estruturais”.

Carlos Silvestre explicou que já foram feitos, nos últimos meses, alguns arranjos. No entanto, seria agora necessário proceder a uma intervenção mais profunda de substituição de janelas e para resolver infiltrações. O responsável afirma que já pediu ajuda, “quer junto de entidades locais, quer nacionais”, mas não conseguiu angariar apoios para avançar com as intervenções. “Nós fizemos durante algum tempo todas as obras que foram possíveis, em termos estruturais é que as coisas são mais complicadas e é preciso mais dinheiro, que a associação não tem. Faltam-nos apoios”, referiu.

Um dos objectivos desta direcção seria rentabilizar o espaço com actividades lúdicas para angariar alguns fundos.

A pandemia veio alterar esses planos e impossibilitou que tal acontecesse. O futuro da Casa do Professor de Bragança será decidido pelos sócios, em assembleia geral, marcada para o próximo sábado, dia 12 de Setembro.