CASC Freixo e CSP Vila Flor na final da taça de futsal de juvenis

A equipa de Freixo de Espada à Cinta confirmou a presença na final da prova, no domingo, na segunda mão das meias-finais, depois do triunfo por 13-2 com o Grupo Desportivo Macedense.

Quanto ao CSP Vila Flor levou de vencida os Pioneiros de Bragança com o resultado de 3-14.

A final da Taça Distrital de Futsal de Juvenis está marcada para o dia 7 de Março, em Macedo de Cavaleiros.

Foto de CASC Freixo