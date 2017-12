CASC Freixo termina 2017 na liderança do distrital

António Portela, Fábio Fileno, que bisou, e Hugo Pires, que apontou cinco golos, foram os marcadores de serviço do CASC Freixo.

A equipa freixenista termina, por isso, o ano no comando da prova com 20 pontos.

Nos restantes encontros, o Grupo Desportivo Macedense venceu o vale Madeiro por 2-5 e manteve o segundo lugar, o Alfandeguense subiu para o terceiro posto, após o triunfo por 2-6 com o Santo Cristo, e o Futsal Mirandela derrotou o CSP Vila Flor por 6-7.

O campeonato distrital de futsal faz uma pausa de dois fins de semana e regressa no próximo dia 5 de Janeiro com as partidas Futsal Mirandela – Santo Cristo, Alfandeguense – CASC Freixo, Macedense – CSP Vila For e Vimioso – Vale Madeiro.