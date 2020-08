CASC Freixo vai estrear-se no Campeonato Nacional de Futsal

A formação freixenista já deu o ‘ok’ à FPF e vai estrear-se na prova já na temporada 2020/2021. “O convite foi-nos endereçado. Era algo que já ambicionávamos há alguns anos”, afirmou João Carrasco, coordenador técnico do clube.

A expectativa é grande mas não há qualquer pressão. “Vamos fazer o melhor possível e é um prémio que queremos dar os nossos jovens s jogadores”.

A participação no nacional não altera a política do clube no que diz respeito ao plantel, ou seja, o CASC Freixo vai competir com a prata da casa. “Vamos ao nacional com os jogadores que temos. A nossa aposta são os jovens da terra, só temos um que não é de Freixo”.

João Carrasco está ciente das dificuldades que a equipa vai encontrar, mas o objectivo é “não descer ao distrital”.

O CASC Freixo vai competir pela primeira vez no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão em cinco anos de existência do clube.

Os freixenistas juntam-se ao CSP Vila Flor, GD Macedense e C.A. Mogadouro na prova nacional.