Caso Giovani: Tribunal da Relação de Guimarães confirma sentença do tribunal de Bragança

Um dos sete arguidos no caso foi condenado, pelo tribunal de Bragança, a 10 anos e três meses de prisão e recorreu da sentença mas a relação mantém-na, segundo avança o Jornal de Notícias.

Bruno Fará foi condenado por um crime de homicídio simples e outro de ofensas à integridade física.

O tribunal de Bragança condenou ainda o arguido a pagar uma indemnização de 155 mil euros aos pais da vítima e mais de 30 mil euros de despesas hospitalares.

Luís Giovani Rodrigues, natural da Ilha do Fogo, viera estudar para o Instituto Politécnico de Bragança. Chegou à cidade cerca de três meses antes de morrer. O jovem, que à época tinha 21 anos, morreu, num hospital no Porto, a 31 de Dezembro de 2019, 10 dias depois de uma alegada rixa entre dois grupos. Estava acompanhado por outros três amigos cabo-verdianos. Os grupos desentenderam-se num bar em Bragança e terão existido agressões mútuas já no exterior, em ruas próximas do espaço.