CD Miranda do Douro já conhece calendário de jogos da Taça Nacional de Futsal

Já está definido o calendário de jogos da Taça Nacional de Futsal de seniores. A prova é um play-off de acesso ao nacional que os campeões distritais têm que realizar para garantir a subida à 3ª Divisão na próxima época. Na prova participam 20 equipas divididas por cinco grupos.

O Clube Desportivo de Miranda do Douro, campeão distrital da A.F. Bragança, vai defrontar a Fundação Jorge Antunes, o representante da A.F. Vila Real, que será o Montalegre ou o GDC Salto, sendo que a competição distrital só termina no dia 21 de Maio, e o representante da A.F. Viana do Castelo, que ainda não está definido.

Na primeira jornada, agendada para o dia 27 de Maio, a equipa treinada por Vítor Hugo joga fora com o representante da A.F. Viana do Castelo.