Centenas de alunos sem acesso ao ensino à distância no distrito

Para apoiar os alunos que não têm possibilidade de seguir o ensino à distância, algumas câmaras decidiram investir milhares de euros em computadores e equipamentos de acesso à internet. É o caso dos municípios de Mogadouro, Mirandela, Carrazeda de Ansiães e Vimioso. Em Mogadouro, depois de feito o levantamento das necessidades sabe-se que no agrupamento há 170 alunos sem acesso à plataforma. Será disponibilizada uma verba de 100 mil euros para colmatar esta falha. “O município já disponibilizou 60 computadores que estavam no centro escolar e o agrupamento 12. Ainda falta fazer a aquisição de cerca de 100 equipamentos”, adiantou o presidente da câmara Francisco Guimarães. O município diz, no entanto, ter-se deparado com a falta de capacidade do mercado para responder à súbita procura. “O país não estava preparado para a quantidade de aparelhos que é necessário para os alunos acompanharem as aulas em casa”, referiu. O município de Vimioso destinou uma verba de cerca de 10 mil euros para comprar computadores e routers. “Feito o levantamento, a câmara municipal deliberou adquirir alguns desses equipamentos, por forma a que pelo menos os alunos de 2.º e 3.º ciclos possam ter acesso a essas ferramentas e ter as aulas com os professores, no imediato. Se pudermos alargar essa medida ainda ao 1.º ciclo fá-lo-emos”, explicou o autarca Jorge Fidalgo. No agrupamento de escolas de Vimioso, que só tem alunos até ao 9.º ano, cerca de 50 os alunos vão receber o material informático. Já o município de Carrazeda de Ansiães entregou 80 tablets a alunos do agrupamento de escolas do concelho. Segundo João Gonçalves, autarca de Carrazeda, contactaram o agrupamento para perceber quais os estudantes que não tinham computadores e, desde da passada quinta-feira, começaram a distribuir tablets para colmatar esta falha. Quando os tablets são entregues, os técnicos do município têm ainda em conta se os alunos têm acesso à internet. “No acto de entrega estamos a inteirar-nos se é preciso fornecer ligação à internet, se for necessário iremos entregar routers”, explicou o presidente da câmara. O município está ainda a entregar material escolar a cerca de 60 alunos em zonas mais isolados do concelho e que não têm como aceder à internet. “Em colaboração com o agrupamento de escolas iremos imprimir e fornecer os conteúdos lectivos aos alunos”, acrescentou João Gonçalves. Esta medida de mitigação da Covid-19 tem como objectivo “corrigir as desigualdades no acesso ao ensino à distância”. A Câmara Municipal de Mirandela vai igualmente disponibilizar equipamentos informáticos, com conexão à internet, a alunos que não possuam computador. O levantamento está a ser efectuado pelo Agrupamento de Escolas de Mirandela (AEM) e outras instituições de ensino, mas o município estima investir cerca de 80 mil euros para apoiar mais de 200 alunos. Junta de Vinhais entrega 15 portáteis Face ao que a pandemia impôs, com a aprendizagem a ser feita à distância, a Junta de Freguesia de Vinhais entregou 15 computadores portáteis ao Agrupamento de Escolas D. Afonso III. De forma a que todos os alunos consigam acompanhar as actividades lectivas, os equipamentos informáticos têm ainda acesso à internet. “Chegaram-nos algumas preocupações de pais e daí termos resolvido criar esta iniciativa”, reforçou o presidente da junta. Marco Costa, sabendo que haveria vários jovens sem meios digitais para acompanhar as aulas, avançou ainda que a junta lançou um apelo, pedindo que as entidades e empresas que tenham disponibilidade contribuam com material informático para que as “oportunidades” de acesso à educação sejam uma “realidade” para todos os jovens. O presidente da junta de freguesia sublinhou ainda que, além dos mais novos, também se tem tentado dar atenção aos mais velhos e a outras necessidades. Assim, conforme explicou, a junta também tem apoiado os vinhaenses que vivem sozinhos, sem retaguarda familiar e aqueles que sofram de doenças crónicas. “Foi uma preocupação desde que o Estado de emergência foi imposto pelo Governo”, declarou Marco Costa, explicando que basta que os residentes telefonem para a junta a pedir o que necessitam, em termos de alimentação ou medicamentos. A curto prazo, a junta, que tem feito trabalhos de limpeza e desinfecção de ruas nas aldeias da freguesia e entregou material de protecção aos Bombeiros Voluntários, ao Centro de Saúde, à GNR, à Unidade de Cuidados Continuados e à Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, vai entregar máscaras de protecção individual a todos os habitantes da freguesia de Vinhais.