Centro de Treino Internacional vai instalar-se na cidade de Mirandela

É na cidade de Mirandela que vai ficar localizado o único Centro de Treino Internacional de Ténis de Mesa da Península Ibérica e tudo aponta para que inicie a sua actividade a partir de Janeiro de 2021.

O projecto junta o CTM Mirandela, a Confederação Sul Americana de Ténis de Mesa (CONSUTEME), Município de Mirandela e a Junta de Freguesia.

O centro de treino internacional “irá permitir desenvolver a carreira desportiva dos atletas latino-americanos na Europa onde as ligas têm outra qualidade e competência, através de treinos técnicos, tácticos e de preparação física”, disse Gustavo Levisman, director técnico do CONSUTEME e também seleccionador da Argentina.

E os primeiros atletas vão mesmo chegar no início do próximo ano. Segundo Gustavo Levisman já vários países confirmaram a vinda de atletas, como Argentina, Porto Rico Paraguai, Colômbia, Perú e Brasil.

Quanto às razões para a instalação do centro na cidade do Tua, o argentino destaca “a qualidade dos treinadores Isidro Borges e Xie Juan, as condições do pavilhão da Reginorde, se bem que precise de alguns ajustes, e o grande compromisso de trabalho e apoio por parte da câmara e da junta de freguesia”.

Por parte da câmara de Mirandela, Orlando Pires, garante que “está tudo a ser coordenado para garantir todas as condições no pavilhão onde irá funcionar o centro de treino” e não tem dúvidas que será “um projecto impulsionador para uma maior dinâmica na cidade a todos os níveis”, frisou o vice-presidente.

E para Isidro Borges, presidente do CTM Mirandela, o centro de treino internacional de ténis de mesa “é o concretizar de um sonho” e destacou as mais-valias que traz “para Mirandela e para a própria região”.

O centro vai funcionar no pavilhão da Reginorde, actualmente cedido ao CTM Mirandela, onde vão ser feitas obras de requalificação para o dotar de condições para a instalação deste centro de treino internacional. Prevê-se que tenha capacidade para ter a treinar, em simultâneo, perto de uma centena de atletas com equipas multidisciplinares e equipamentos de apoio, como um mini-ginásio, um mini-auditório, um gabinete médico e de fisioterapia.

As reuniões para a instalação do Centro de Treino Internacional de Ténis de Mesa com o CTM começaram no início deste ano, ainda antes do aparecimento da pandemia da Covid-19. A data para a instalação seria o mês de Setembro, mas devido à crise pandémica foi adiada para Janeiro de 2021.