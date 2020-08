Centro Desportivo e Cultural de Carção contrata Dani e Fanã

Fanã é um dos jogadores mais experientes do futebol distrital, conta com nove temporadas ao serviço do Vimioso e passagens por Mogadourense, Morais FC e C.A. Macedo de Cavaleiros.

Quanto ao médio Dani fez toda a sua formação no GDB e integrou os trabalhos do plantel sénior dos brigantinos na época passada. Esta será a primeira temporada do jogador no escalão sénior.

Entretanto, o clube também oficializou a renovação do avançado brasileiro Lucas Finati.

Foto de Carção