Centro Municipal de Marcha e Corrida de Miranda do Douro reabriu esta terça-feira

As turmas não vão ter mais que cinco praticantes cada e as medidas de higiene e distanciamento social vão ser cumpridas à risca.

Inaugurado em 2018, o Centro de Marcha e Corrida de Miranda do Douro, o único no distrito de Bragança, conta com cerca de 40 praticantes de várias idades e os mais novos começam a mostrar interesse pela modalidade. “Quem frequenta mais são as pessoas com mais de 30 anos, mas ultimamente está a aparecer gente muito mais jovem”, destacou Luís Preto, técnico de desporto do município.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida é já um projecto fundamental no dia-a-dia dos mirandeses pelo incentivo à prática de desporto e adopção de hábitos de vida saudáveis. “O centro tem funcionado muito bem. É uma boa maneira de as pessoas se manterem saudáveis e de conviverem”.

Os treinos são orientados por um técnico de desporto e para além da corrida e marcha há também treino funcional adaptado.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida está localizado no Estádio Santa Luzia e integra a rede nacional dos centros da Federação Portuguesa de Atletismo que conta já com 85 activos.