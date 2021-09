Centros de vacinação contra a covid-19 vão ser desactivados

Os centros de vacinação contra a covid-19 do distrito vão ser desactivados. O de Bragança é já no próximo dia 19 de Setembro. Está instalado no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira desde Março, depois de acordo entre a Unidade Local de Saúde do Nordeste e a Câmara Municipal de Bragança. Segundo o presidente do município, Hernâni Dias, o centro de testagem, instalado pelo município, perto do Pavilhão Municipal, também será desactivado na mesma altura, uma vez que a quantidade de pessoas a serem testadas diariamente é muito inferior ao que era no pico mais alto da pandemia. Apesar de o concelho ter ao dia de ontem, mais de 70 casos activos de covid-19, o autarca acredita “que não haja retrocessos” nas medidas tomadas, confiando nas autoridades sanitárias que estão a fazer “muito bem o seu trabalho”. “De qualquer forma ficaremos atentos e sendo naquele local, ou noutro, não deixaríamos de ter capacidade de resposta, como sempre foi evidenciada ao longo desta pandemia”, afirmou Hernâni Dias, realçando o trabalho que tem vindo a ser feito pela autarquia no combate à covi-19, desde a instalação de um hospital de campanha e do centro de testagem, e custos associados, a preparação do centro de vacinação e a disponibilização de recursos humanos. Segundo explicou a Unidade Local de Saúde do Nordeste, os centros de vacinação vão ser desactivados “gradualmente à medida que a percentagem de população vacinada em cada concelho atinge os valores de referência nacional”, acrescentando que a vacinação passará a ser feita nos centros de saúde. A ULS do Nordeste avançou ainda que a taxa de vacinação no distrito é superior a 70% e que apenas 1,5% da população recusou ser vacinado. Até à passada sexta-feira, já tinham sido administradas 190 825 vacinas contra a covid-19, 106 630 primeiras doses e 84 195 segundas doses.