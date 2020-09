Cheick decide para o Mirandela em jogo de preparação com o Amarante

“O Amarante tem muita qualidade individual e um jogo de posse com muito critério”, disse Rui Eduardo Borges, técnico do S.C. Mirandela, ao Nordeste sobre o encontro.

Cheik voltou a mostrar veia goleadora, à semelhança do que aconteceu, na passada quarta-feira, no empate a três bolas com o S.C. Vila Real. O avançado apontou o único golo do jogo com o Amarante, garantido a vitória dos alvinegros.

O S.C. Mirandela já conhece o calendário de jogos do Campeonato de Portugal, época 2020/2021, e na jornada inaugural, agendada para 20 de Setembro, recebe o Cerveira.