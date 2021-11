Ciclista mogadourense reforça LA Alumínios

Sandro Teixeira é uma das apostas da LA Alumínios – LA Sport para a nova temporada. O ciclista, natural de Mogadouro, muda-se para a equipa de ciclismo continental depois de dois anos na Academia Capital do Móvel, de Paços de Ferreira.

O jovem ciclista, de 17 anos, já participou em várias provas nacionais com destaque para a Volta a Portugal de Cadetes, em 2018 e 2019, e a Volta a Portugal de Juniores, este ano.

Sandro Teixeira iniciou o seu percurso no Monópteros Bikers, de Mogadouro, onde arrecadou vários títulos distritais, passou pelo Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros e nos dois últimos anos vestiu a camisola da Academia Capital do Móvel.

Na LA Alumínios, o mogadourese junta-se a Raul Ribeiro, do Almodôvar, e Ruben Simão, alerta do Tavira, entre as caras novas. De 2021, a LA Alumínios manteve 11 ciclistas entre os quais Rodrigo Caixas, que alcançou medalha de ouro nos Europeus de pista, em scratch, e Alexandre Montez, que foi vice-campeão europeu de sub-23.