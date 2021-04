Cinco alunos de Erasmus do IPB testam positivo

Segundo o presidente do IPB, Orlando Rodrigues, são alunos de Erasmus, que vieram do mesmo país e têm relações pessoais. Depois de terem testado positivo, foi feita a confirmação por teste PCR e depois será, ainda, analisada a estirpe do vírus. Das 3500 pessoas testadas, cerca de 500 são pessoal docente e não docente, as restantes são alunos. O presidente do politécnico de Bragança também manifestou a sua opinião face aos professores do ensino superior não constarem no grupo das pessoas prioritárias na toma da vacina nesta fase do Plano de Vacinação. “Nós gostaríamos que também os professores do ensino superior também fossem incluídos. Entendemos que o risco é superior no ensino básico e secundário, uma vez que são faixas etárias mais jovens. Por isso entendemos perfeitamente as decisões e não as criticamos”. A Câmara Municipal de Mirandela também vai disponibilizar testes rápidos para atletas federados dos escalões de formação que vão retomar a actividade. Os clubes das modalidades com enquadramento no risco médio devem enviar ao município as listagens dos atletas. Segundo a autarquia, prevê-se que durante os próximos dias sejam testados cerca de 350 atletas de todo o concelho.

Mais de 56 mil vacinas administradas no distrito

A Unidade Local de Saúde do Nordeste já administrou, até 23 de Abril, mais de 56 300 vacinas contra a Covid-19, desde o início do processo de vacinação. Entre os vacinados, estão profissionais de saúde, colaboradores e utentes das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e outros lares residenciais, utentes que integram o primeiro e segundo grupos de prioritários e profissionais essenciais. A ULS do Nordeste está ainda a vacinar, no domicílio, as pessoas que estão acamadas. Foram referenciados 273 utentes nestas condições. Em comunicado salientou que “está garantido o estrito cumprimento de todos os procedimentos de qualidade e segurança, desde a preparação, à administração e à vigilância pós-vacinação”. A Unidade Local de Saúde do Nordeste realçou ainda que “todas as pessoas irão ser convocadas” para receber a vacina, “de acordo com a priorização determinada no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid”.

Número de recuperados superior ao de novos casos

Segundo os boletins das autoridades de saúde, publicados durante a semana passada, o distrito registou 31 novos casos de Covid-19 e 33 recuperados, o que fez diminuir o número de casos activos. Esta segunda-feira ainda não são conhecidos os dados do fim-de-semana. Por isso, a 23 de Abril, 52 casos em todo o distrito, distribuídos por seis concelhos. Bragança tem 22 casos activos, Miranda do Douro 19, Mirandela 7 e Vinhais 2 casos. Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo têm um caso activo cada. Já Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vila Flor e Vimioso não têm casos. Esta quinta-feira, 29 de Abril, o primeiro-ministro anunciará quais se haverá concelhos que não avançam para a quarta fase de desconfinamento. Miranda do Douro continua acima da linha de 120 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, em 14 dias. Possivelmente será travado o desconfinamento neste concelho.