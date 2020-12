Circulação entre concelhos permitida no Natal e proibida no Ano Novo

O distrito passou de sete para oito concelhos nos dois patamares mais altos de risco de contágio da Covid-19. Nestes, nos próximos dois fins-de- -semana, dias 12,13, 19 e 20, há obrigatoriedade de recolhimento, das 13:00 às 05:00 horas do dia seguinte. As maiores mudanças, no distrito, no mapa de risco são a subida de escalão de Miranda do Douro e de Vimioso. Estavam no grupo de risco elevado, escalão em que o recolhimento só começa às 23:00 horas. Agora estão em risco muito elevado e, por isso, sujeitos a novas medidas. Caminho inverso fez Mogadouro, que estava no escalão para o qual passam estes dois, e é agora de risco elevado, deixando de ter as obrigatoriedade de recolhimento ao início da tarde. Em risco extremo mantem-se Freixo de Espada à Cinta. Alfândega da Fé deixou este escalão mas deu lugar a Macedo de Cavaleiros, que estava no patamar abaixo. Em risco muito elevado estavam cinco concelhos mas agora estão seis. Mantêm-seBragança, Mirandela e Torre de Moncorvo e juntam-se então Alfândega da Fé e ainda Vimioso e Miranda do Douro. Com a subida destes dois concelhos para outro patamar, em risco elevado ficou apenas Vinhais, a que agora se junta Mogadouro. No escalão de risco moderado continuam apenas os mesmos dois concelhos: Vila Flor e Carrazeda de Ansiães. O mapa foi actualizado no sábado, dia em que o primeiro-ministro anunciou mais medidas de combate à Covid-19, que vigoram a partir de amanhã, com a renovação do estado de emergência, decretado até dia 23. Entre as medidas a manter destaca-se a proibição de circulação na via pública, nos próximos dois fins-de-semana, nos concelhos de risco extremo e de risco muito elevado. Já para o Natal e Ano Novo, o Governo anunciou algumas excepções, que serão sujeitas a avaliação no próximo dia 18. No período de Natal é permitida a circulação entre concelhos. Quanto à circulação na via pública, na noite de 23 para 24 é permitida apenas para quem se encontre em viagem. Já nos dias 24 e 25, a circulação é apenas permitida até às 02:00 horas do dia seguinte e no dia 26 até às 23. Quanto à restauração, nas noites de 24 e 25 o funcionamento dos restaurantes é permitido até à uma da manhã. Já no dia 26, os restaurantes podem estar abertos até 15:30 horas. Uma medida que apenas se aplica nos concelhos de risco muito elevado e extremo. No que toca à Passagem de Ano, ao contrário do Natal, a circulação entre concelhos não é permitida. A proibição começa às 00:00 horas do dia 31 e mantém-se até às 05:00 de dia 4 de Janeiro. Na noite de Passagem de Ano, a circulação na via pública é permitida até às 02:00, estando proibidas as festas na via pública ou abertas ao público. Já no dia 1 será apenas permitida até às 23:00 horas. Quanto à restauração, os estabelecimentos podem estar abertos, no dia 31, até à uma da madrugada. Já no dia 1, nos concelhos de risco extremo e de risco muito elevado, podem abrir apenas até às 15:30 horas. Pandemia mata mais três mulheres No distrito, segundo os últimos dados, revelados sexta-feira, há 275 casos activos em Bragança, 123 em Mirandela, 105 em Macedo, 82 em Miranda, 58 em Moncorvo, 45 em Freixo, 40 em Alfândega, 30 em Vimioso, 23 em Mogadouro, 19 em Vinhais, 7 em Vila Flor e 2 em Carrazeda. Nos últimos dias, no distrito contaram-se mais três mortes. Morreram mais duas idosas, uma de 77 e outra de 84 anos, utentes do lar Bom Samaritano/Hospitel da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Uma outra utente, do lar de Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, onde já todos os infectados recuperaram, também entra nestes números. A idosa tinha 94 anos. Durante a semana surgiram alguns surtos. Um deles foi no Centro Social São Pedro dos Serracenos, no concelho de Bragança, com 23 utentes e dois funcionários infectados. Outro deles foi numa unidade de transformação de castanha, no complexo do Cachão, em Mirandela. Há 13 trabalhadores infectados. A Unidade Local de Saúde do Nordeste também informou que, à data de sexta- -feira, nos hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela estavam internados 46 doentes em enfermaria e 11 em cuidados intensivos, o que faz com que as camas desta última unidade estejam quase lotadas, uma vez que dispõe de 13. Na região, apenas o hospital de Bragança tem este serviço, mas, segundo frisou a ULS-NE há doentes que podem ser transferidos para outras partes do país, da mesma forma que outros já aqui foram recebidos.