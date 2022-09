Clássica Douro Internacional leva a Miranda do Douro mais de 500 ciclistas de 11 nacionalidades.

A 1ª Clássica Douro Internacional terá como cenário de fundo o Parque Douro Internacional. Os ciclistas vão percorrer os concelhos de Miranda do Douro, Vimioso e Mogadouro e várias localidades espanholas da província de Zamora.

A iniciativa é mais que um evento desportivo. “Estamos a falar de um evento de turismo activo, de ciclismo para todos. É um evento em que a competição é menos importante, onde o principal objectivo é levar pessoas a conhecer, neste caso, o Douro Internacional e o interior de Trás-os-Montes e Alto Douro”, referiu João Cabreira, antigo ciclista e organizador do evento.

A Clássica Douro Internacional vai percorrer território português e espanhol e tem duas alternativas de percurso: a Clássica Longa de 136 quilómetros e a Clássica Curta de 84 quilómetros.

“A prova começa e termina em Miranda, passa pela encosta do Rio Douro, a barragem de Bemposta e Sendim, que é um ponto interessante. É em Sendim que se dividem os percursos, a longa vai em direcção a Vimioso e depois Miranda. A custa segue para Miranda depois de passar em Sendim”, explicou.

Para a primeira edição estão confirmados 530 ciclistas de 11 nacionalidades. “Vamos ter participantes da Bélgica, Brasil, Alemanha, Luxemburgo, Itália, frança, Rússia, África do Sul, Espanha, Inglaterra e Portugal, o que nos enche de orgulho e agrado para a primeira edição”.

João Cabreira considera o número de inscritos bastante positivo. “É a primeira edição e é mais difícil colocá-la no terreno e, depois, devido aos custos e à inflacção. As pessoas estão um pouco assustadas com o que vai acontecer e acabam por fazer contenção de despesas”.

A Clássica Douro Internacional pretende ser um veículo de promoção dos territórios. “É uma prova aberta a toda a gente. Muitos vão para competir, outros vão para apreciar o que tem a região, para passar um dia diferente, para parar nos abastecimentos e degustar os sabores da região. Este é o objectivo, levar pessoas a uma região para conhecer o seu património material e imaterial, para depois voltarem”, conclui João Cabreira.

A 1ª Clássica Douro Internacional está marcada para domingo, dia 25, com partida às 09h00 do Largo do Castelo em Miranda do Douro. A chegada dos primeiros participantes está prevista para as 11h30.

Foto Cabreira Solutions