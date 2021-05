Cláudia Rodrigues alcança quarto lugar na Gold Gala Fernanda Ribeiro

Cláudia Rodrigues, atleta da Associação Desportiva e Recreativa Água Pena (ADRAP), ficou em quarto lugar, com a marca de 1,60 metros, na prova de salto em altura da Gold Gala Fernanda Ribeiro realizada, no fim-de-semana, no Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia.