Clube Académico de Bragança conquista Taça Transmontana de Voleibol

A formação de juniores femininos do Clube Académico de Bragança venceu, por três sets a um, a Taça Trasmontana de Voleibol frente à equipa do Sport Clube Vila Real e Benfica. O encontro promovido pela Associação de Voleibol de Trás-os-Montes decorreu no sábado, no Pavilhão Municipal de Valpaços.

A Taça Transmontana colocou frente a frente dois emblemas históricos da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes e Pedro Jacinto, treinador do Clube Académico de Bragança, mostrou-se satisfeito por conseguir erguer o troféu. “Foi uma exibição que permitiu trazer a Taça Trasmontana para Bragança e que nos deixa satisfeitos. Tem muitos significados esta conquista, conseguimos clarificar, de forma física, num troféu, o trabalho realizado pelo clube ao longo destes anos”, afirmou.

Pedro Jacinto frisou ainda que encerrar este ciclo “é muito recompensador para o clube e para as atletas” que foram capazes de “fechar com chave de ouro, dignificando também o valor do adversário, que deu ainda maior notoriedade à vitória”.

Quanto à história do jogo, o técnico da formação brigantina referiu que a equipa entrou nervosa. “Entrámos muito nervosos e ansiosos pelo resultado, no entanto conseguimos a vitória no set inaugural e no segundo. No terceiro, quebrámos e cedemos o set ao Sport Clube Vila Real e Benfica. Não queríamos levar o encontro para o set decisivo e acabámos por fechar a partida no quarto, vencendo por 3-1”, sublinhou.

O treinador destacou que o “maior troféu, ao longo destes cinco anos, é formar excelentes jovens cidadãs, desportistas e mulheres”.

