Clube Académico de Bragança no Torneio Eixo Atlântico

Os brigantinos, orientados por Jaime Camões e Eduardo Cavaco, realizaram quatro partidas, somando uma vitória e três derrotas.

A competição reuniu 12 equipas portuguesas e espanholas, com destaque para a presença da AD Valongo ou os espanhóis do Hockey Club Raxoi.

Para os mais novos, mais importante que os resultados é a aprendizagem e a partilha de experiências. “Desportivamente este torneio permite o contacto com outras realidades, com outros clubes e atletas. E socialmente é enriquecedor tanto para os jogadores como para nós, trinadores”, disse Jaime Camões, técnico do CAB.

No plantel, Nuno Fernandes, que joga hóquei em patins há nove anos, participou pela primeira vez e gostou do ambiente que se vive no torneio. “Foi uma competição boa para nós. Defrontámos equipas muito competitivas e isso faz-nos crescer”.

Já Tiago Vinhais participou pela segunda vez e refere que o mais importante é “a diversão” e o ambiente “fantástico”. “Se nos divertirmos os resultados ficam em segundo plano”, afirmou o jovem guarda-redes.

O VIII Torneio Eixo Atlântico de Hóquei em Patins disputou-se no Palácio dos Desportos do Riazor e no Pavilhão de Monte Alto e contou com 12 equipas espanholas, oriundas da Galiza, e do norte de Portugal.