Clube Académico de Bragança vence em Vila Real

Vitória por 0-3 foi o resultado da formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança (CAB) na deslocação a Vila Real, onde defrontou o SVR Benfica, em jogo da jornada 5 da Associação de Voleibol de Braga.

As brigantinas entram fortes, a vencer o primeiro set por um expressivo 9-25, e mostraram desde cedo o que pretendiam.

A segurança e a tranquilidade conseguida na fase inicial do jogo conduziram as transmontanas a novos triunfos nos dois sets seguintes, ambos por 18-25.

“Era um jogo que se antevia difícil. Entrámos fortes e consistentes num jogo que teve uma boa moldura humana nas bancadas. Tínhamos a lição bem estudada, conseguimos fazer aquilo a que nos propusemos e somámos uma vitória. É um resultado que nos deixa bons indicadores para receber o Famalicão na próxima jornada”, referiu Pedro Jacinto, técnico do CAB.

Com este resultado a equipa brigantina assume a liderança do Inter-Regional com 12 pontos, mas à condição já que o SC Braga, que tem 10 pontos, joga amanhã com o Dumiense, o jogo que encerra a jornada 5.

No dia 19 de Novembro, o CAB joga em casa com o AVC Famalicão.

Quanto à formação de iniciadas do CAB perdeu na recepção ao SVR Benfica por 0-3, em jogo da segunda jornada do torneio de abertura da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes.