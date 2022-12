Clube Académico de Mogadouro vence São Mateus

O Clube Académico de Mogadouro regressou, este sábado, aos triunfos, depois da derrota por 4-3 com o Juventude Fiães.

A equipa transmontana venceu, em casa, a ADC São Mateus por 7-1 e Igor Cordeiro voltou a mostrar veia goleadora. O ala apontou dois golos e já conta com 12 na soma das nove jornadas. Igor é mesmo o melhor marcador da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

Os restantes golos da formação treinada por Artur Pereira foram apontados por Samuel Silva, que também bisou, Thales, André Meneses e Thiago Lessa.

O C.A. Mogadouro segue no quinto lugar com 13 pontos na próxima jornada, marcada para o dia 8 de Dezembro, joga fora com os Amigos Abeira Douro.