Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros apresentou boa performance no Corta-Mato Longo de Amora

Lucinda Moreiras, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, sagrou-se campeã nacional do Corta-Mato Longo de Amora em M55, a atleta concluiu os 5km de prova em 19 minutos e 15 segundos e triunfou no escalão Master 55 e ficou em segundo lugar na categoria F50+, ficou a 14 segundos de Elisabete Gomes, que pertence ao escalão M50.

No percurso de 8km, José Carvalho foi campeão em M45 com a marca de 23 minutos e 45 segundos e Carlos Lopes ficou em terceiro no escalão M40, com o tempo de 23 minutos e 2 segundos.

Pedro Rodrigues, também do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, terminou na 4ª posição em M45 com o registo de 24 minutos e 18 segundos. No mesmo escalão, Pedro Carneiro ficou em 24º lugar com o tempo de 26 minutos e 59 segundos.

No escalão de veteranos, por equipas, o clube de Macedo de Cavaleiros conquistou o terceiro posto colectivo.

João Chumbo, presidente da Secção de Atletismo do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, enalteceu a prestação do emblema transmontano. “Os atletas superaram-se, deram todos o máximo. Foi a centésima edição dos campeonatos nacionais de corta-mato longo, é sempre um número marcante e o clube não poderia de deixar de marcar presença”.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros foi ainda representado por João Chumbo, Rúben e Carlos Carneiro. No escalão feminino, competiram pelo clube macedense Mafalda Oliveira, Tânia Fernandes e Mara Calado, que apenas com três elementos, arrecadaram o 14º lugar colectivo para o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros.