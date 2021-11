Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros representado na segunda maratona mais antiga de Espanha

A Zurich Maraton San Sebastian é mais que um evento desportivo, pois alia o turismo à prática de desporto e atrai àquela cidade espanhola milhares de visitantes.

Entre os portugueses destaque para a participação de João Chumbo em representação do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. O atleta macedense estreou-se na competição e realizou a sua primeira maratona.

“A minha prova correu muito bem. Terminei em 03:35:43. Foi muito dura porque apanhei muita chuva, vento, frio e granizo, mas foi uma experiência única. É muito emocionante cortar a meta depois de percorrer uma distância de cerca de 42 quilómetros”, disse.

Em San Sebastian terminou no 651º lugar entre os cerca de 2300 participantes. “Só terminar a prova já me deixou bastante contente. Acabar com este tempo foi muito bom. Foi uma boa classificação para uma primeira maratona”, afirmou.

Este foi mais um desafio superado pelo atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, depois de ter realizado três meias-maratonas em 15 dias, no passado mês de Setembro: Meia-Maratona de Zamora, Vila Real e Porto.

A Zurich Maraton San Sebastian contou com duas distâncias distintas, a maratona de cerca de 42 quilómetros e a corrida de 10 km.