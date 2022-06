Clube Atlético Macedo de Cavaleiros vence “Montemuro Vertical Run”

Mais de 500 atletas, de dez nacionalidades, entre os quais os top-10 a nível nacional e mundial participaram este domingo, em Castro Daire, no “Montemuro Vertical Run”, a primeira prova da edição 2022 da Taça do Mundo de Corrida de Montanha e também pontuável para a Taça de Portugal da modalidade.

Os atletas percorreram uma distância de 10,3 quilómetros com 1.080 metros de desnível entre a linha de partida, na aldeia de Parada de Ester, junto ao Rio Paiva, e a meta instalada no ponto mais alto da serra, nas Portas do Montemuro.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros fez-se representar por nove atletas, sendo que dois conseguiram terminar no top 10 da classificação geral em masculinos.

Zé Carvalho concluiu a prova no sétimo lugar e foi segundo em M45. Rui Muga ficou logo atrás na oitava posição e conseguiu o segundo posto em M35.

O terceiro melhor classificado da equipa macedense foi Carlos Lopes que alcançou o 11º lugar e venceu em M40.

Participaram ainda Ilídio Moreiras (16º), Nuno Pereira (21º), Luís Luís (51º), João Cumbo (72º), Hélder Deveza (80º) e Artur Costa (93’).

Por equipas a vitória sorriu ao Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, foi p segundo triunfo colectivo no espaço de uma semana, após o primeiro lugar conseguido na Meia Maratona da Cereja em Alfândega da Fé.

Os vencedores do “Montemuro Vertical Run” foram os atletas quenianos Patrick Kipngeno, em masculinos, e Joyce Njeru, em femininos.

Quanto aos atletas Rui Muga e Zé Carvalho garantiram a presença o lote de seis convocados para representar Portugal no Campeonato da Europa de Corrida de Montanha em El Paso, Canárias, nos dias 1,2 e 3 de Julho.